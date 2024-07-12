بايدن: نحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

2024-07-12 16:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إدارته تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تسعة أشهر على النزاع الذي اندلع إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو إنّ الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. مشيرا الى تصميمه لإنجاز هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الحرب التي يجب أن تنتهي وأضاف أن حكومة الحرب الإسرائيلية هي واحدة من أكثر حكومات الحرب تشددا في تاريخ إسرائيل، ولا يوجد