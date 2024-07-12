ما حقيقة رداءة طحين الحصة؟.. التجارة توجه دعوة للمواطنين

2024-07-12 16:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن طحين الحصة المجهز للمواطنين من النوعيات الجيدة، فيما نفت رداءة الطحين أو عدم صلاحيته. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون: إن الوزارة تجهز المواطنين بطحين الحصة من النوعيات الجيدة، ولا صحة لعدم صلاحيته، حيث أعلنت وزارة التجارة بأن كميات الطحين المنتجة عبر المطاحن الأهلية والحكومية من النوعيات الجيدة، وهي خلاصة من الحنطة المحلية المنتجة، وخاصة من الحنطة المحلية المجهزة من الفلاحين والمزارعين. وأضاف حنون أن الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والشركة العامة لتصنيع الحبوب تقوم بعمليات مراقبة وتدقيق في جميع المطاحن الأهلية والحكومية فضلاً عن وكلاء المواد الغذائية والاستماع أيضاً لشكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة الموجودة في مكتب وزير التجارة والشركة العامة لتصنيع الحبوب، فضلاً عن فروع إدارة الرقابة التجارية والمالية في بغداد بالمحافظات. وأكد أن نوعيات الطحين المنتج ضمن البطاقة التموينية جيدة منذ أكثر من 3 سنوات، وهي بنوعيات جيدة وتجهز عبر مطاحن أهلية وحكومية ويتم ذكر اسم هذه المطاحن على أكياس الطحين المجهزة للوكلاء والمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة لم تردها أي شكاوى باتجاه عدم صلاحية الطحين المجهز ضمن البطاقة التموينية أو رداءة نوعيته، في حين أن هناك فرقاً رقابية جوالة تتابع عمليات تجهيز الطحين وإنتاجه داخل المطاحن وعند وصوله للوكلاء ومتابعة إيصاله للمواطنين. ولفت إلى أن طحين البطاقة التموينية الذي يجهز للمواطنين من النوعيات الجيدة وأثبت نجاحه من خلال عمليات فحص للخبازة تجري قبل عمليات تجهيزه إلى المواطنين. ودعا، المواطنين في عموم العراق إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في عمليات تجهيز مادة الطحين أو وجود نوعيات رديئة تجهز ضمن الكميات المجهزة للوكلاء بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.