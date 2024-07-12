الكوارث الطبيعية تكبد الصين 13 مليار دولار في 6 أشهر

2024-07-12 16:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت الحكومة الصينية اليوم الجمعة إن الكوارث الطبيعية في البلاد أدت إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 93.16 مليار يوان 12.83 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. تشير البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة حالات الطوارئ إلى أن هذا هو أكبر ضرر متعلق بالكوارث في النصف الأول من العام منذ عام 2019 ، حيث تعرضت البلاد للفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة القصوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وفي وقت سابق من هذا العام ، شهدت الصين برودة شديدة وتساقط ثلوج ، وزلزال بقوة 7.1 درجة في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية ، وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية الغربية ، وفيضانات في النهر الأصفر وفي المقاطعات الجنوبية.من يناير إلى يونيو ، أثرت الكوارث الطبيعية على 32.38 مليون شخص على الأقل وقتلت 322 شخصا.