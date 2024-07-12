بسبب التصحر.. توزيع 740 حصة إغاثية للنازحين في محافظة عراقية

2024-07-12 16:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، توزيع 740 حصة إغاثية للمتضررين النازحين بسبب التصحر في محافظة النجف. وقالت الوزارة في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إنه من أجل دعم ومساعدة فئات عناية الوزارة، وبتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة النجف الأشرف 740 حصة اغاثية بين الأسر النازحة بسبب التصحر والجفاف. وبينت الوزارة أن المساعدات الموزعة تضمنت حصة الأسر الواحدة سلة غذائية وسلتين صحية.