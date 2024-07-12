2024-07-12 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل 9 من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني “بي كى كى” شمالي العراق. وذكرت الوزارة في بيان أن “القوات التركية حيدت 9 إرهابيين في مناطق هاكورك وكاره ومنطقة عملية المخلب – القفل”. وتستخدم السلطات التركية مصطلح “تحييد” دلالة على قتل المسلحين. وتنفذ تركيا عمليات شمالي العراق، بذريعة محاربة تنظيم […]

ظهرت المقالة التوغل التركي شمالي العراق: أنقرة تعلن قتل 9 “عماليين” في عملية جديدة أولاً على ايشان.