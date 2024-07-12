2024-07-12 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منتسبا في وزارة الداخلية/ حماية الشخصيّات والمنشآت في مجلس محافظة بغداد، انتحر بأسلوب شنق نفسه ضمن منطقة الكفاح وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "الضحية، استخدم حزام معلق في درج المنزل، فيما لم يتم معرفة الأسباب وملابسات الحادث لغاية الآن".