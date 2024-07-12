مصرع إيراني وتضرر منزل ومقهى بحوادث عرضية بالبصرة

2024-07-12 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، بوقوع عدة حوادث عرضية أدت الى مصرع إيراني واضرار مادية بمنزل ومقهى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منطقة حي الخضراء بالبصرة شهدت وقوع حادث حريق في كوفي شوب (مقهى)، كما احترقت دار سكنية في منطقة حي الحسين وسط المحافظة بسبب تماس كهربائي"، مبيناً أنه "لم يبلغ سوى عن اضرار مادية فقط".

وبحادث عرضي، أكد المصدر "وفاة شخص إيراني الجنسية أثر سقوطه من سطح بناية قيد الانشاء في منطقة الخليلية وسط البصرة".