النقل تسجل هزة أرضية شرق خانقين

2024-07-12 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية شرق خانقين.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهزة الأرضية تبعد حوالي 9 كم شرق قضاء خانقين - محافظة ديالى، وتحديداً عند الحدود العراقية - الإيرانية, حيث بلغت قوتها 3.3 درجة وقد شعر بها المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها"، مؤكدة عدم وجود اي خسائر بشرية او مادية".ودعت الوزارة، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".