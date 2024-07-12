2024-07-12 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار منتسب أمني في مجلس محافظة بغداد داخل منزل وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية/ حماية الشخصيّات والمنشآت في مجلس محافظة بغداد، قام بالانتحار بأسلوب شنق نفسه مستخدماً (حزاماً) معلق في درج المنزل ضمن منطقة الكفاح".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات".