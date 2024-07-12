تتصدرها الصحة والتربية.. مجلس البصرة يعلن عن أكثر من 800 مشروع (فيديو)

2024-07-12 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، عن أكثر من 800 مشروع في خطة مشاريع المحافظة لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة المالية في المجلس، شكر محمود لـ"بغداد اليوم"، ان "خطة المشاريع وصلتنا من ديوان المحافظة الى مجلس المحافظة وعقدنا لقاءً مع مدير التخطيط وناقشنا المشاريع المهمة وتوزيعها الجغرافي العادل".

وبين، ان "عدد المشاريع الكلي هي 6 آلاف مشروع وتم انتقاء منها 859 مشروعا وممكن حصول تغيير فيها وحسب التخصيصات المالية التي ستأتي من وزارة المالية".

وأكد محمود، ان "مجلس المحافظة عقد العزم بزيادة الايرادات لاسيما وهي حقوق البصرة من البترودولار والمنافذ والفرق في سعر بيع النفط بما يعزز مشاريع المحافظة مستقبلاً وتنفيذ المشاريع بخطة طموحة رغم قلة الموازنة".

ولفت الى، ان "مشاريع الصحة تتصدر الخطة تليها التربية والقطاعات الاخرى وبدأنا بلقاءات مع رؤساء الأقضية والنواحي ومدراء الدوائر الخدمية وبعدها ندرس المشاريع المهمة واقرارها في مجلس المحافظة".





NsFiWqyLHmI