 الداخلية: تشكيل مقرات مشتركة بين العراق وإيران لتسهيل دخول الزائرين

2024-07-12 17:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الجمعة، تشكيل مقرات سيطرة مشتركة بين العراق وإيران لتسهيل دخول الزائرين. وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، إنه"على مدى اليومين الماضيين وبناء على الاستعدادات الجارية من قبل الجانبين العراقي والإيراني كان هناك استطلاع ميداني وزيارات للمنافذ الحدودية ين البلدين، وكان هناك تخطيط واتفاق على جميع الاجراءات التي يتم تنفيذها خلال الزيارة المليونية، وبالذات الأربعينية التي ستكون خلال الشهر المقبل وتم الاتفاق مع الجانب الإيراني على الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الزيارة في شهر محرم الحرام والزيارة الأربعينية". ولفت الوزير الى أن "هذه الإجراءات تضمنت تأمين الحماية الحدودية في منافذ المنذرية