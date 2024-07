خطبة الجمعة بالناصرية: عاشوراء، النفايات، وجهاز “البيت سكان“

2024-07-12 17:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: دعا خطيب جمعة الناصرية الشيخ أسامة الناصري إلى إقامة شعائر عاشوراء بما يرضي الله تعالى، محذرًا من بعض الممارسات التي قد تشوه صورة الإمام الحسين (ع). وحث الناصرية خلال خطبتي صلاة الجمعة في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط الناصرية على استحضار القيم الربانية في إحياء الشعائر، وتجنب...

