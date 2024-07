محافظ ذي قار: لن نسمح بتخريب مدينة ألعاب الناصرية وسنلاحق المخربين حتى النهاية

2024-07-12 17:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أصدر محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، سلسلة قرارات عاجلة عقب حادث تخريب جزء من سياج مدينة الألعاب في الناصرية. وشملت القرارات بحسب بيان للمحافظ اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المسؤولين عن هذا العمل المخالف للأوامر القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما وجه المحافظ...

