الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان

2024-07-12 17:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

الصين أعلنت اليوم الجمعة فرض عقوبات على ست شركات صناعية عسكرية أمريكية، بسبب توريد هذه الشركات أسلحة إلى تايوان، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية ونقلته وسائل الإعلام الصينية الرسمية. البيان أكد أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى قوانين جمهورية الصين الشعبية، ووصفت توريد الأسلحة إلى تايوان بأنها انتهاك خطير لمبدأ "صين واحدة"، ما يعتبر تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويضر بسيادتها ووحدة أراضيها.





البيان أشار إلى أن العقوبات تشمل شركات مثل Anduril Industries، Maritime Tactical Systems، Pacific Rim Defense، AEVEX Aerospace، LKD Aerospace، وSummit Technologies Inc. هذه الخطوة تأتي بعد شهر من فرض الصين عقوبات على شركة Lockheed Martin الأمريكية بسبب مبيعات أسلحة مماثلة لتايوان.





تعبر هذه الخطوة عن رد فعل صيني حازم ضد التعاملات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، وتعكس التوترات الجارية بين الصين والولايات المتحدة حول قضايا الأمن والسياسة الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



