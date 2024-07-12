ويليامز يبحث عن سكن في كتالونيا.. هل اقترب من الانضمام لبرشلونة؟

2024-07-12 17:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن بحث نيكو ويليامز عن سكن في اقليم كتالونيا، مما يثير امكانية اتمام صفقة انتقالة الى برشلونة.

وأوضح تقرير نقله موقع "فوتبول إسبانيا"، أن "وكيل اللاعب اتصل بوكالة عقارات في كاستيلديفيلس، بخصوص شراء منزل في المنطقة التي يقيم فيها العديد من لاعبي البارسا".

وتعد كاستيلديفيلس منطقة محتملة لسكن أي لاعب جديد في برشلونة، ويبدو أنها ستكون نفس الحال بالنسبة لويليامز، إذا انتقل بالفعل للبارسا هذا الصيف.

أفادت تقارير صحفية في الأسابيع الأخيرة، أن ويليامز توصل لاتفاق مع برشلونة، رغم تأكيد إدارة بيلباو على تمسكها باللاعب الشاب.

يذكر أن أتلتيك بيلباو لن يتفاوض على رحيل ويليامز هذا الصيف، ولن ينتقل إلى برشلونة إلا بالشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو.