الشيخ الخزعلي يدين عملية التوغل التركي في أراضي العراق

2024-07-12 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، عملية التوغل التركي في أراضي العراق.وقال الشيخ الخزعلي في تدوينه له على موقع (اكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية،(واع): "ندين وبشدّة عملية التوغل التركيّ الأخيرة، في أراضيّ بلدنا الحبيب، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على موقف العراق الرافض لاستخدام الأراضيّ العراقية، للاعتداء على دول الجوار، فإننا نُنبه من محاولات استغلال ذلك كذريعة لاحتلال أجزاء من بلدنا الحبيب في كردستان العراق، وإيجاد خط حدود جديد، باقتطاع مساحات شاسعة من أراضيّ العراق".وأضاف الشيخ الخزعلي، أنه "من منطلق المسؤولية، ندعو حكومة إقليم كردستان إلى التنسيق مع الحكومة الاتحاديّة، لاتخاذ موقف موحد يضع حداً للأطماع التركية في شمالنا الحبيب".ودعا الجارة تركيّا إلى "مراعاة حقوق الجوار، والالتزام بالاتفاقيات بين البلدين، وسحب قواتها من كل العراق، وبعد ذلك يكون الاعتماد على العراق في منع أيّ اعتداء على أراضيها ينطلق من أراضيه".