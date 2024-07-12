نيو هامبشاير تحت الضوء.. حركة الاستقلال تطالب بانفصال الولاية عن الولايات المتحدة

2024-07-12 18:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

حركة "NHEXIT Now"، التي أثارت موجة من الجدل بداخل ولاية نيو هامبشاير، حيث تسعى الحركة إلى تحقيق استقلال الولاية عن الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الرئيسي للحركة هو تعزيز الحكم الذاتي لسكان الولاية، وحماية حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.





تأسست "NHEXIT Now" بقيادة كارلا جيريك، التي سبق لها المشاركة في مشروع "Free State Project"، وهو مشروع يهدف إلى جذب أفراد يرون في نيو هامبشاير ملاذًا للحرية الفردية. الحركة تبرز على خلفية انقسامات سياسية حادة في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي برزت بشكل واضح خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.





وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته YouGov، أظهر 23% من الأمريكيين تأييدهم لفكرة استقلال ولايتهم، مع تسجيل أعلى نسبة في ألاسكا (36%) وتكساس (31%). هذا التأييد يعكس نموًا في حركات الاستقلال عبر الولايات المتحدة.





في بيان أرسلته إلى مجلة "نيوزويك"، أوضحت جيريك أن الهدف من الحركة هو "استعادة حكومتنا وتحقيق حماية أفضل لحقوق واحتياجات سكان نيو هامبشاير"، مشيرة إلى البيروقراطية غير المنتخبة في واشنطن ودورها في جر الأمة نحو الإفلاس.





تأتي خطوة الحركة بعد سلسلة من المطالبات بالتغيير وتعزيز الحكم المحلي في ظل ارتفاع التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد. تطمح "NHEXIT Now" إلى إنشاء مجتمع يعتمد على الاستقلال الكامل، مع التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعزيز حياة اجتماعية حيوية داخل الولاية.



