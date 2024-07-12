2024-07-12 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة ومسؤولين حكوميين في العراق، أن مئات من شاحنات النفط تنقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الرخيص يوميا من كردستان العراق إلى إيران وفي بعض الحالات إلى تركيا. وجاء في التقرير، الذي نشرته “رويترز”، أن هذا العدد من شاحنات النفط يذهب عبر الطرق السريعة الجبلية […]

ظهرت المقالة قيمته 200 مليون دولار شهرياً.. “نفط رخيص” يهرّب من العراق إلى إيران وتركيا أولاً على ايشان.