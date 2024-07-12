2024-07-12 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

علق الكرملين، اليوم الجمعة، على الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء تقديمه لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وكان بايدن أشار عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باسم “الرئيس بوتين. لكنه صحح نفسه قائلا: “إنه سيهزم الرئيس بوتين- الرئيس زيلينسكي”، وأضاف لاحقا مخاطبا زيلينسكي: “أنت أفضل بكثير”. […]

ظهرت المقالة الكرملين يعلّق على خطأ بايدن بتقديمه زيلينسكي على أنه بوتين أولاً على ايشان.