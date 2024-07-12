2024-07-12 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

‏‎دان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، عملية التوغل التركيّ الأخيرة داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أنها محاولة لرسم خط حدودي جديد مع العراق. ‏‎وكتب الخزعلي تدوينه على منصة “إكس”، قائلا “ندين وبشدّة عملية التوغل التركيّ الأخيرة، في أراضيّ بلدنا الحبيب، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على موقف العراق الرافض لاستخدام الأراضيّ […]

ظهرت المقالة الخزعلي: تركيا تريد احتلال أراض شاسعة ورسم خط حدودي جديد أولاً على ايشان.