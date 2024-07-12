الخزعلي: تركيا تريد احتلال أراض شاسعة ورسم خط حدودي جديد
2024-07-12 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان
دان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، عملية التوغل التركيّ الأخيرة داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أنها محاولة لرسم خط حدودي جديد مع العراق. وكتب الخزعلي تدوينه على منصة “إكس”، قائلا “ندين وبشدّة عملية التوغل التركيّ الأخيرة، في أراضيّ بلدنا الحبيب، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على موقف العراق الرافض لاستخدام الأراضيّ […]
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