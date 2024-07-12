الأولمبي العراقي سيرتدي قمصان "أديداس" بدلا عن "جاكو" بعد تنازل الاخيرة (وثيقة)

2024-07-12 19:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسمت شركة جاكو للتجهيزات الرياضية الجدل الحاصل حول ارتداء المنتخب الاولمبي لتجهيزاتها من عدمه.

وأكدت الشركة خلال وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ انها بعد اتصالات جمعتها برئيس اتحاد الكرة عدنان درجال قررت التنازل عن حقها في ارتداء منتخب العراق الاولمبي تجهيزاتها في أولمبياد باريس بحسب الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد العراقي للعبة.

وأوضحت في الكتاب انها اعتزازا بالمنتخب العراقي والتعاون السابق الطويل بين الطرفين قررت التنازل وتلبية طلب الاتحاد والسماح للمنتخب الاولمبي ارتداء تجهيزات اديداس في باريس.

واكدت الشركة ان هذا التوضيح جاء لينهي الجدل الحاصل بين الأطراف بغية حل الاشكال كون مصلحة العراق اكبر من كل شيء.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، اكد تلقيه تحذيراً من اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة ارتداء المنتخب الأولمبي تجهيزات "أديداس" بدلاً من "جاكو"، خلال أولمبياد باريس، التي كان الاتحاد قد أعلن عنها مسبقاً.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سيتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية وسيرتدي تجهيزات أديداس بدلاً من جاكو، رغم تعرضه لغرامات مالية من شركة جاكو.

وأوضح الزاملي، أن الاتحاد مضطر للامتثال لدعوة اللجنة الأولمبية الدولية التي طلبت ارتداء المنتخب الأولمبي العراقي تجهيزات أديداس.