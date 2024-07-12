كلوب بعيد عن تدريب المنتخب الأمريكي بسبب "شرط الإجازة"

2024-07-12 19:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يبدو أن تعاقد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مع المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة المدرب المقال مؤخرا غريغ بيرهالتر، حيث كان من بينهم الألماني يورغن كلوب، صار بعيد المنال، بسبب تمسك المدرب الألماني بشرط وحيد، وفقا لتقرير صحافي.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (إي إس بي إن) أن كلوب (57 عاما) ظل متمسكا بحصوله على إجازة لمدة 12 شهرا، بعد أن أمضى ما يقرب من 9 سنوات مع ليفربول.

وقرر اتحاد الكرة الأمريكي إعفاء بيرهالتر من منصبه قبل عامين على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة رفقة كندا والمكسيك، وذلك بعد وداع المنتخب الأمريكي المبكر من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا 2024)، التي تحتضنها ملاعبه حاليا.

وقال مات كروكر، المدير الرياضي لاتحاد الكرة الأمريكي، للصحافيين، إنه ينوي بدء البحث على الفور ويأمل في تعيين مدير فني جديد بحلول سبتمبر المقبل.

وصرح كروكر: أريد فقط الحصول على أفضل مدرب يمكنه مساعدة الفريق على الفوز، وسواء كان المدرب الجديد أمريكياً أو من أي بلد آخر، فإنه ينبغي أن تتوافر به بعض الشروط من بينها التتويج بعدد كبير من الألقاب والقدرة على تحقيق المزيد من الانتصارات مع لاعبي المنتخب الأمريكي.

وبينما يأمل كروكر في تحريك العملية سريعا، فإنه يضع خططا احتياطية للتعاقد مع مدرب مؤقت إذا لزم الأمر، حيث أشار: أتفهم أيضا بعض التحديات التي قد تمنع حدوث ذلك بحلول سبتمبر.

وشدد: إذا لم نعثر على مدرب جديد، فأنا أعرف ما هي خطة الطوارئ الخاصة بي التي ستكون واضحة خلال نافذة سبتمبر بطريقة لا تتسبب في وجود اضطرابات في خطط الفريق.