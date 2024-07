مصرع سائق بانقلاب مركبته في جدول مائي بشمال الناصرية

2024-07-12 19:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:لقي سائق مصرعه إثر انقلاب مركبته الصالون في جدول مائي شمال الناصرية نتيجة حادث على الطريق الرابط بين قلعة سكر وإحدى القرى المجاورة، حيث فقد السائق السيطرة على المركبة وانحرفت عن مسارها لتسقط في الجدول. وأفاد مصدر مروري لشبكة أخبار الناصرية بأن المركبة من نوع مارك، وأن السائق...

