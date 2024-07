استثمار ذي قار تنفي ضم مدينة الألعاب إلى خطتها الاستثمارية

2024-07-12 19:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

أكدت هيئة استثمار ذي قار في بيان رسمي أن مدينة الألعاب في الناصرية لم يتم طرحها كفرصة استثمارية، ولا يوجد أي توجه لضمها إلى الخطة الاستثمارية الحالية. يأتي هذا التوضيح في أعقاب حادثة إزالة جزء من السياج الخارجي لمدينة الألعاب، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الموقع. وأكدت الهيئة أن المدينة...

