برشلونة يقترب من نيكو ويليامز

2024-07-12 19:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اقتراب نادي برشلونة، من التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بيلباو.اللاعب صاحب الـ21 عامًا ارتبط بالانتقال إلى كل من، أرسنال، تشيلسي، ليفربول، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وينتهي عقده مع النادي الباسكي في يونيو عام 2027.وقال تيباس في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “X”: “برشلونة قريب حقًا من القدرة على تحمل الشرط الجزائي بعقد نيكو ويليامز”.وواصل: “يمكن لبرشلونة دفع هذا المقابل المادي، إذا كان ضمن قاعدة 1:1”، مختتما “يملك البرسا مبيعات تقترب من مليار دولار”.خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، كان قد أكد في تصريحات سابقة أن البلوجرانا يمكنه تحمل تكاليف صفقة الجناح الإسباني.نيكو ويليامز كان قد شارك في 37 مواجهة مع الفريق الباسكي، بجميع المسابقات، خلال موسم 2023-24، إذ أحرز 8 أهداف وصنع 19 آخرين.