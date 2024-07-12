2024-07-12 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قررت القيادة العامة لسرايا السلام، اليوم الجمعة، تجميد عمل قائد الفرقة الثالثة في البصرة محمد ماجد الرويمي. وأظهرت وثيقة، حصلت عليها منصة “إيشان”، توجيه المسؤول العام لسرايا السلام، بتجميد عمل قائد الفرقة الثالثة ـ البصرة (محمد ماجد الرويمي) إلى إشعار آخر. ولم تتضمن الوثيقة، الأسباب التي دعت مسؤول سرايا السلام، إلى تجميد عمل الرويمي […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. سرايا السلام تقرر تجميد عمل قائد الفرقة الثالثة في البصرة محمد الرويمي أولاً على ايشان.