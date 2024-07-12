2024-07-12 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الجمعة، عن قرب المباشرة بإنشاء 6 مجسرات جديدة، فيما كشف عن خطة لإخلاء المنشآة العسكرية في مدينة الكاظمية، والمباشرة بتنفيذ المشاريع فيها. وقال كاظم في تصريح تابعته “إيشان”، إن “الأمانة وبالتنسيق مع القوات الأمنية ستباشر بإخلاء المنشآة العسكرية في مدينة الكاظمية وفق خطة تم إعدادها لهذا الغرض لكي […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد تعلن عن 6 مجسرات جديدة بالكرخ والرصافة أولاً على ايشان.