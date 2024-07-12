نينوى.. قوة قادمة من بغداد تعتقل "نجل نائب" بتهمة الاستيلاء على "أراض حكومية"

2024-07-12 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، باعتقال "نجل النائب ر.ي" عن طريق قوة خاصة قادمة من بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة قادمة من بغداد اعتقلت نجل النائب ر.ي عن نينوى من مكتبه في الجانب الايسر من الموصل".

وأضاف، إن "نجل النائب، صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 بتهمة الاستيلاء على أراض تابعة لوزارة التربية".