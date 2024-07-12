2024-07-12 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الرصافة، يوم الجمعة، القبض على متهم يقوم بالاعتداء على صور الرموز الدينية وتخريبها بواسطة سكين في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على المتهم (م. ع. ج.ز ك) وكان بحوزته سكين (ام الياي) التي كان يحملها عند ظهوره بمقطع مصور تم انتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي بالتجاوز على المراجع والرموز الدينية".

ولفتت إلى أنه "عملية القبض تمت بعد نصب كمين له ضمن منطقة بغداد الجديدة حيث كان يقود دراجه نوع تكتك أصفر اللون، وتم تسليمه اصولياً إلى مركز شرطة بغداد الجديدة/ فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني".

من جانبها أفادت مديرية شرطة الديوانية، بأن دوريات شرطة النجدة في المحافظة ألقت القبض على شخصين "أحداث" بحوزتهما مواد مخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، وتأكيده باستمرار على ملاحقة الخارجين عن القانون من أجل مدينة أمنة مستقرة، تمكنت دوريات شرطة النجدة بأمرة مدير قسم شرطة النجدة فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على شخصين (أحداث) يستقلون عجلة نوع كيا في شارع منطقة الإسكان".

وبينت أنه "وجد بحوزتهما أثناء تفتيشهما من قبل ابطال الدورية مواد مخدرة وأدوات أخرى تستخدم للتعاطي، فيما تم ارسالهم إلى الجهات المختصة لغرض التحقيق معه".