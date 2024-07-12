النقل: الدعم الحكومي المستمر أسهم بتغيير واقع الخطوط الجوية العراقية

2024-07-12 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الإيرادات المتحققة والمتعاظمة بنسبة 89 بالمئة، فيما أكدت أن الدعم الحكومي المباشر والمستمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أسهم في تغيير واقع الخطوط الجوية وإحداث نقلة نوعية.وقال مدير عام الشركة، مناف عبد المنعم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدعم المباشر والمستمر من قبل الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والمتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من قبل وزير النقل رزاق محيبس أحدث نقلة نوعية وأسهم في تغيير واقع الخطوط الجوية العراقية ما بين العام الماضي والحاليوأضاف عبد المنعم، أن "الإيرادات المتحققة والمتعاظمة في الخطوط الجوية العراقية شهدت ارتفاعاً لا مثيل له تقدر نسبته 89 %‎"، مبيناً أن "إدارة الخطوط حريصة على إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية بالشكل الصحيح الذي يتيح لها منافسة الشركات الأخرى".