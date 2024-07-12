التجارة تؤكد قرب افتتاح 3 أسواق مركزية في بغداد

2024-07-12 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إعداد الشركة العامة للأسواق المركزية خطة مدروسة من أجل إعادة نشاطها، لافتة إلى قرب افتتاح 3 أسواق في بغداد ضمن خطة شاملة لافتتاح 19 موقعا.وقالت المدير العام لشركة الأسواق المركزية زهرة الكيلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة تتضمن إبرام عقود شراكة وعقود افتتاح منافذ تسويقية مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال، حيث تم التركيز على محافظة بغداد، وهناك منافذ تسويقية ستكون لها الأولوية في الافتتاح للوصول إلى المراحل النهائية".وأضافت الكيلاني، أنه "سيتم قريبا جدا افتتاح سوق حي العامل المركزي وسوق الصالحية وأيضا سوق الشعب، وأيضا ستكون هناك بعض الأسواق التي تحمل بعض الطابع التجاري، ومنها سوق الرشيد المركزي بناية الخلاني".وأكدت، أن "الشركة بدأت بإبرام عقود في نينوى وكركوك والكوت والبصرة، كما أن بقية الأسواق الأخرى ستشهد حملات لإعادة تأهيلها من جديد"، منبهة، أن "الشركة العامة للأسواق المركزية تمتلك 19 سوقا مركزيا بعموم العراق، إضافة إلى المواقع الأخرى والمخازن والمجمعات والحصص التي تملكها مع شركات الوزارة الأخرى".