وزير الداخلية يفتتح الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية في البصرة

2024-07-12 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، الفيزا الالكترونية والجواز الإلكتروني في محافظة البصرة.

وأكد الشمري خلال الإفتتاح بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، "على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات لتجاوز حلقات الروتين وتطوير العمل الخدمي الذي تقوم به وزارة الداخلية في هذا المجال".

وأضاف البيان ان الشمري "أطلع على آلية العمل في هذا المفصل المستحدث في البصرة".







