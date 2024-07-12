مبابي يتفوق على بيلينجهام في ريال مدريد قبل لعب أي مباراة مع الملكي

2024-07-12 20:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، تفوق النجم الفرنسي كيليان مبابي على الإنجليزي جود بيلينجهام برقم خيالي بالمبيعات في ريال مدريد.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

بينما انضم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

قالت شبكة الشيرنجيتو الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قد حصل حتى الآن على مبلغ قدره 800 ألف يورو من بيع قميص كيليان مبابي عبر الإنترنت.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد باع أكثر من 7000 قميص للنجم الفرنسي كيليان مبابي في متجر النادي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأختتمت الشبكة حديثها، أن مبيعات قميص النجم الفرنسي كيليان مبابي أكثر من بيع قميص النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بنسبة 450%.

من المقرر أن يرتدي النجم الفرنسي كيليان مبابي، القميص رقم 9 مع نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الكروي الجديد.