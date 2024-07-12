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سلة العراق تحقق الانتصار على اليمن في بطولة غرب اسيا للشباب

سلة العراق تحقق الانتصار على اليمن في بطولة غرب اسيا للشباب
سلة العراق تحقق الانتصار على اليمن في بطولة غرب اسيا للشباب
2024-07-12 20:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز على نظيره اليمني بنتيجة 71-45 نقطة في بطولة غرب آسيا للشباب لكرة السلة.

جرت المباراة اليوم الجمعة، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد عند الساعة 6:00 مساءً.

وكان المنتخب الايراني قد تغلب في افتتاح بطولة غرب اسيا للشباب يوم أمس الخميس على منتخب العراق بنتيجة (49-77).

وتستضيف العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا للشباب للفترة من 11-15 من شهر تموز الحالي في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بعد غياب طويل من استضافة العراق للبطولات الرسمية و بمشاركة ستة منتخبات، العراق ولبنان وفلسطين واليمن والاردن وايران.

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