الأمانة والملاك يتوجان ببطولة أندية العراق للتايكواندو "البومسي"

2024-07-12 20:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج رجال نادي الأمانة أولاً في ختام بطولة أندية العراق للتايكواندو فعالية (البومسي)، بينما توج فريق الملاك بالمركز الأول لفئة النساء.

وأقام الاتحاد العراقي للتايكواندو، بطولة العراق للبومسي المفتوحة في العاصمة للفترة من 12-13 من تموز الحالي.

وتوج بمنافسات الرجال فريق أمانة بغداد بالمركز الأول، وحل فريق العربي بالمركز الثاني، فيما حل فريق المنتظر بالمركز الثالث.

وفي منافسات النساء توج فريق الملاك اولا وجاء فريق العربي بالمركز الثاني بينما حل فريق امانة بغداد بالمرمز الثالث.