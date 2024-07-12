اعتقال "نجل " نائب في الموصل بتهمة الاستيلاء على أراضي تابعة لوزارة التربية

2024-07-12 20:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى اليوم الجمعة، بأن قوة من بغداد اعتقلت نجل نائب بالموصل بتهمة التلاعب بملف أراضٍ تابعة للدولة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية قدمت من بغداد اعتقلت نجل نائب عن محافظة نينوى (تتحفظ الوكالة عن ذكر اسمها) من مكتبه بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

‏وأوضح المصدر؛ ان "نجل النائبة الصادر بحقه مذكرة قبض قضائية وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 بتهمة الاستيلاء على أراضٍ تابعة لوزارة التربية".