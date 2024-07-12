استشاري حكومي: تحول كبير في عمل المنافذ باستخدام التقنيات المتطورة

2024-07-12 21:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الاستشاري لمشروع الربط الشبكي للمنافذ الحدودية أحمد عز الدين، اليوم الجمعة، ربط جميع المنافذ الحدودية بالكابل الضوئي، فيما كشف مزايا نظام الأسيكودا في كشف عمليات التهريب.وقال عز الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "تم ربط المنافذ الحدودية بالكابل الضوئي بنسبة 100 بالمئة وتم استحداث مركز عمليات المنافذ الحدودية"، مبينا أن" جميع المنافذ الآن مرتبطة بمركز العمليات إذ تم توفير صورة نقل (مباشر) للسونار، وإدارة البرامج، ومراقبة الشاحنات والبضائع من دخولها الى المنفذ و وصولها الى الجمارك والخروج من المنفذ".وأضاف، أن" التحول الكبير بالبنى التحتية سيوفر بنية كاملة بأحدث التطورات التقنية كما معمول به في الدول المتقدمة"، لافتا الى أن" الشبكة المنفذة سريعة وذات أداء وكفاءة عالية، والتطبيقات التي تثبت عليها ستكون الأساس في التحول الرقمي والسيطرة".وأشار الى أن" جميع المنافذ الحدودية تدار حاليا بنظام الاسيكودا"، منوها الى أن" مركز العمليات يوفر الآن سيطرة محكمة للمنافذ".وواصل أن" كشف عمليات التهريب تتم الآن بالتزامن بين المركز والمنفذ الحدودي ، حيث تظهر بيانات حال كشف السونار عملية تهريب"، موضحا أن" جميع البيانات لعمليات التهريب تسجل وتثبت ويمكن الرجوع اليها في اي وقت، ويمكن ايضا استخراج إحصاءات ومراقبة واسترجاع العمليات في سبيل التحقيق".وبين أن" تعزيز المراقبة والعمل الالكتروني يضاعف الإيرادات ويكشف كافة المخالفات بالادلة والوثائق، وهذا بالتأكيد ما يوفره الربط الشبكي ونظام الاسيكودا".ولفت الى أنه" تم بناء شبكة متكاملة بين مركز العمليات والمنافذ الحدودية ومركز البيانات الوطني على المستوى الفني من الأجهزة، أما على المستوى الإداري يتم تدريب جميع العاملين في المواقع على كيفية استخدام الأنظمة الحديثة التي ثبتت، والانتقال الى العمل الإلكتروني وتعزيز الفوائد التي يوفرها النظام الإلكتروني".