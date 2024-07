2024-07-12 21:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد عن تشكيل غرفة عمليات ميدانية في مدينة كربلاء المقدسة، بهدف ضمان توفير خدمات اتصالات عالية الجودة وموثوقة خلال زيارة عاشوراء. وقال الدكتور المؤيد في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية “أن الهيئة وبالتعاون مع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد...

