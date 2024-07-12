كربلاء.. تشكيل غرفة عمليات ميدانية لتحسين الاتصالات خلال زيارة عاشوراء

2024-07-12 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن تشكيل غرفة عمليات ميدانية في مدينة كربلاء المقدسة، بهدف ضمان توفير خدمات اتصالات عالية الجودة وموثوقة خلال زيارة عاشوراء.

وقال المؤيد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الهيئة وبالتعاون مع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد عملت على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تشكيل غرفة عمليات ميدانية في مدينة كربلاء المقدسة لتحسين البنية التحتية للاتصالات في كربلاء، بما يضمن انسيابية عمل الشبكات الهاتفية خلال زيارة عاشوراء".

وأضاف، أن "الخطة الميدانية تضمنت توسعة نطاق التغطية وزيادة سعة شبكات الهاتف النقال، بالإضافة إلى تركيب أبراج اتصالات إضافية في المناطق التي تشهد كثافة عالية من الزوار".

وأوضح المؤيد أن "الهيئة قامت بتوفير فرق دعم فني متخصصة تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الاستثنائية في حال تعرض الشبكة الهاتفية لأي مشاكل طارئة، بما يضمن حصول الزوار على تجربة اتصال سلسة وموثوقة خلال فترة تواجدهم في كربلاء المقدسة".



