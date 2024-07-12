2024-07-12 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، انخفاض الحرارة 4 درجات غداً السبت، مبيناً أنه لا توجد مؤشرات لموجات حر اخرى على المدى القريب.

وقال السلامي في منشور على منصة فيس بوك تابعته "بغداد اليوم"، إن "تأثير المرتفع الجوي شبه مداري سيضعف قليلاً ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا وحارا واقل حرارة قياسا بهذا اليوم والايام السابقة، اما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 الى عشرين كم تنشط على فترات بهبات تصل الى 40 كم وتشتد في المنطقة الجنوبية الى 65 كم مع فرص اثارة الغبار والأتربة".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ستنخفض عما كانت عليه اليوم وبحدود 4 درجات مئوية غداً السبت ومن المتوقع ان درجات الحرارة في ️دهوك 40، و️الموصل 45، و️اربيل 44، و️كركوك 44، و️السليمانية 41، و️صلاح الدين 45، و️ديالى 46، والانبار 44، و️بغداد 45، و️بابل 46، و️كربلاء 44، والديوانية 46، و️واسط 47، و️النجف 45، و️السماوة 46، و️ذي قار 47، و️ميسان 48، و️البصرة 49".

وأوضح السلامي أن "درجات الحرارة ستواصل انخفاضها خلال الايام القليلة المقبلة وسيكون الفرق واضحا خاصة يومي الاحد والاثنين"، مشيراً الى أن "التذبذب سيبقى بين ارتفاع وانخفاض خلال ما تبقى من هذا الاسبوع وبحسب التوقعات الحالية لا توجد مؤشرات لموجات حر اخرى على المدى القريب مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي".