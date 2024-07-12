بغداد والنجف.. مطاردة تنتهي بإصابة منتسب واعتقال مطلوب وحريق يلتهم دورية شرطة

2024-07-12 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة منتسب أثناء مطاردة متهم مطلوب في محافظة النجف، في حين أشار إلى احتراق عجلة دورية للشرطة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً تعرض للإصابة أثناء مطاردة واشتباك مع مطلوب بتهم جنائية ضمن حي الكوفة في محافظة النجف".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية تمكنت إلقاء القبض على المطلوب بعد محاصرته".

وفي الحادث الآخر، أشار المصدر إلى أن "حريقاً اندلع داخل احدى دوريات شرطة النجدة ضمن منطقة الرشاد في العاصمة بغداد".

وبين المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث كان نتيجة خلل فني حصل بالمركبة".