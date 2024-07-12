العراق يشارك في بطولة آسيا للمصارعة في تايلند

2024-07-12 21:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الجمعة، أن الاتحاد سوف يشارك بمستويات الأحداث والشباب ضمن بطولة آسيا للمصارعة، التي من المؤمل لها أن تنطلق منتصف الشهر الحالي.

وقال نائب رئيس الاتحاد المركزي للمصارعة مهدي حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد المركزي سوف يشارك في بطولة آسيا للمصارعة لفئتي الأحداث والشباب والتي سوف تنطلق منتصف شهر تموز الحالي في بانكوك عاصمة تايلند".

واضاف أن "المصارعين استعدوا بصورة مميزة لحصد القاب ومراكز متقدمة في البطولة التي تعتبر من البطولات الآسيوية المهمة، ومشاركة العراق ستكون بنخبة متميزة من مصراعيها، حيث جرى اختيارهم بصورة دقيقة".