تحديد ماركة تجهيزات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

2024-07-12 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتوصلت اللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى اتفاق مشترك بارتداء المنتخب الأولمبي لتجهيزات ماركة أديداس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي لكرة القدم توصلا إلى اتفاق مشترك بارتداء المنتخب الأولمبي لتجهيزات ماركة أديداس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد موافقة شركة جاكو على هذا الاتفاق".