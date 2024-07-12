2024-07-12 21:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، القبض على 11 متهماً بينهم أجانب بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وواسط.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مراكز شرطة كمرك الشلامجة وزرباطية التابعة لمديريتي شرطة كمرك المنطقة الثالثة والرابعة في محافظتي البصرة وواسط وبعمليات منفصلة، تمكنت من ضبط 11 متهماً بينهم 5 أجانب بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كريستال، ترامادول، ماريجوانا)".

وأكدت أنه "تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".