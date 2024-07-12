2024-07-12 21:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت شركة جاكو الألمانية، اليوم الجمعة، السماح للعراق بارتداء تجهيزات أديداس في أولمبياد باريس. وقالت الشركة في بيان حصلت عليه منصة “إيشان”، إنه “في ضوءِ الاتصالِ المُباشرِ من قبل رئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وحرص شركتنا وشركة جاكو على استمرارِ التعاون الجيد بيننا، وللحفاظِ على خططنا المُستقبليّةِ المُشتركة لدعمِ كرةِ القدم العراقيّة، وخصوصاً […]

ظهرت المقالة شركة جاكو تسمح للعراق بارتداء تجهيزات أديداس في أولمبياد باريس أولاً على ايشان.