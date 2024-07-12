2024-07-12 21:36:06 - المصدر: منصة إيشان

حددت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، الأراضي الزراعية المشمولة بتغيير جنسها إلى سكني، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد ما يسمى “قرار 25”. وقال معاون المدير العام لدائرة العلاقات والإعلام في الأمانة، سعد البخاتي في تصريح تابعته منصة “إيشان”، إن “الأراضي الزراعية المشمولة بالتمليك، هي التي لا تتقاطع مع النفع العام”. وأضاف، أن “الحكومة فعلت […]

ظهرت المقالة ليس هناك ما يسمى “قرار 25”.. تصريح حكومي يحدد الأراضي الزراعية المشمولة بتغيير جنسها أولاً على ايشان.