رئيس الوزراء يحضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه السيد عمار الحكيم

2024-07-12 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه السيد عمار الحكيم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في العاصمة بغداد".