رئيس الوزراء يحضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه السيد عمار الحكيم
2024-07-12 21:42:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
حضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه السيد عمار الحكيم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في العاصمة بغداد".
حضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه السيد عمار الحكيم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في العاصمة بغداد".