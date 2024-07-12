النفط تكشف مضامين خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء وتؤكد بدء إجراءاتها بشكل مبكر

2024-07-12 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجكشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، مضامين خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء، وفيما أشارت إلى ضخ ملايين اللترات من المشتقات النفطية لدعم عجلات الزائرين والمولدات والمواكب الحسينية وخاصة في كربلاء المقدسة، أكدت بدء تطبيق الخطة بشكل مبكر.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني وجّه بتشكيل غرفة عمليات لتوفير احتياجات خطة زيارة العاشر من محرم من المنتجات النفطية التي تشمل وقود المركبات والكاز للمولدات وأسطوانات الغاز السائل و النفط الأبيض".وأضاف، أنه "تم ضخ ملايين اللترات من تلك المنتجات بالإضافة الى تعزيز الخزين الإستراتيجي، ووزارة النفط حريصة على المساهمة الفاعلة في إنجاح خطة زيارة العاشر من محرم الحرام".وتابع، أن "الاستعدادات كما في كل عام بدأت بشكل مبكر بتشكيل غرفة عمليات من قبل المسؤولين والدوائر والتشكيلات المعنية، وقامت غرفة العمليات أولا بتعزيز الخزين الإستراتيجي لمحافظة كربلاء المقدسة حيث ذروة الزيارة ولمحافظات الفرات الأوسط بأنواع من المشتقات النفطية الضرورية التي تحتاجها المواكب الحسينية والقطاعات الحكومية، وكذلك تعزيز المنافذ التوزيعية ومحطات توزيع الطاقة الكهربائية وأيضا المولدات الأهلية وكذلك إنشاء عدد من المحطات المتنقلة لتجهيز مركبات نقل الزائرين من وإلى كربلاء".ولفت إلى، أن "هذه الخطة تستمر إلى نهاية الزيارة وتبدأ بعدها خطة أخرى لزيارة الأربعين وبالتأكيد الوزارة سخرت جهودها وجهود التشكيلات والشركات النفطية لتعزيز الدعم للمواكب وأيضا للزائرين وعلى امتداد خط سير الزائرين من المحافظات صوب كربلاء المقدسة".