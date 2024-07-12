نجم فرنسا يفكر في الاعتزال الدولي

2024-07-12 22:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيدرس أحد نجوم المنتخب الفرنسي، اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي، بعد نهاية مشوار الديوك ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024).المنتخب الفرنسي، ودع المسابقة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام نظيره الإسباني (2-1).وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن بنيامين بافارد الظهير الأيمن لإنتر ميلان والمنتخب الفرنسي، يدرس إمكانية الرحيل عن المنتخب والاعتزال الدولي.وأوضحت أن لاعب الإنتر ظل حبيسا لمقاعد البدلاء، طوال مسابقة اليورو، ولم يحصل على أي دقيقة لعب تحت قيادة ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك.وسلطت الصحيفة، الضوء على المرارة التي يعيشها بافارد، خاصة وأنه كان أحد اللاعبين الأساسيين في إنتر بالموسم المنصرم، ليتحول للاعب بديل في فرنسا.من ناحية أخرى، قالت الصحيفة، إن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي يدرسون الاعتزال أيضا مثل كينجسلي كومان، وأنطوان جريزمان.