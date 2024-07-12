2024-07-12 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقرت أسعار الصرف في الأسواق المحلية حتى مساء اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عند حاجز 150 الفا لكل 100 دولار بيعاً، بينما سجل سعر الشراء 149 الفا في البورصات الرئيسية في العراق، فيما سجلت أسعار البيع في الصيرفات 151 الفا و500 دينار.

وشهدت أسعار الدولار تذبذبا منذ حوالي الشهر، وخاصة بعد قرار البنك المركزي ببيع الدولار عن طريق منافذ المطار حصرا ومنعه عن الصيرفات، الذين احتجوا ورفعوا الأسعار لحين تراجع البنك عن قراره.

ويزور محافظ البنك المركزي علي العلاق حاليا واشنطن بعد ابتعاثه للوقوف على اخر إصلاحات البنك المالية، مع مراجعة للإجراءات التي اتخذت من قبل بين الطرفين، والتي من "غير المؤمل" أن تحدث فرقا بالسيطرة على أسعار الصرف التي يتحكم بها التجار وأصحاب البنوك والصيرفات، بحسب مراقبين.